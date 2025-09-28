Barcellona ecco la vetta! Koundé e Lewandowski rimontano la Real Sociedad
Al Montjuic i baschi colpiscono per primi, ma i blaugrana reagiscono con carattere: il difensore francese pareggia, il polacco completa la rimonta. Nel finale emozioni e legni da entrambe le parti. Scavalcato il Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Barcellona, ecco la vetta! Koundé e Lewandowski rimontano la Real Sociedad - Al Montjuic i baschi colpiscono per primi, ma i blaugrana reagiscono con carattere: il difensore francese pareggia, il polacco completa la rimonta. Scrive gazzetta.it
