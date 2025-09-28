News Tv. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha inaugurato la stagione televisiva con una puntata ricca di emozioni, sorprese e ritorni eccellenti. Sotto la guida esperta di Milly Carlucci, affiancata quest’anno da Massimiliano Rosolino, il programma ha presentato un cast variegato e talentuoso, ma uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio l’ingresso in pista di Barbara D’Urso. Dopo due anni di assenza dalla televisione, la conduttrice ha scelto di mettersi in gioco come concorrente, portando con sé non solo la sua esperienza, ma anche una storia di resilienza e voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Barbara D'Urso, stoccata a Milly e lacrime: Lucarelli non si trattiene, volano parolacce