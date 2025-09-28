Barbara D’Urso l’umiliazione del ritorno in tv solo dopo la mezzanotte La rabbia per l’ordine ricevuto da un tecnico lo scontro con la Lucarelli
Erano più di due anni che Barbara d’Urso era scomparsa dal piccolo schermo, dopo il licenziamento annunciato da Mediaset il primo luglio 2023, sostituendola con Myrta Merlino (che è durata una sola stagione) alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Per questo c’era molta curiosità per il suo ritorno in tv previsto per sabato 27 settembre come concorrente al Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E anche per l’ inevitabile confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha passato una vita professionale a infilzarla mettendo all’indice la tv trash di cui la D’Urso era prima attrice. Scontri finiti perfino in tribunale, con alterne vicende. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d'Urso: cachet astronomico dalla Rai per 'Ballando'? "Lontano da realtà" https://primaonline.it/2025/09/25/452367/barbara-durso-cachet-astronomico-per-ballando-e-molto-lontano-da-realta/… - X Vai su X
Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai: “Due anni di bugie su di me, ma ora ho un nuovo progetto” - La conduttrice che fino al 2023 dominava il palinsesto di Canale 5, si racconta senza filtri in un'intervista che fa chiarezza ... Si legge su fanpage.it
Barbara D’Urso: “Veto in Rai di Pier Silvio e Marina Berlusconi? Ecco verità”/ Silenzio rotto ritorno in tv - : "L'idea c'è, progretto bello ed elegante" Barbara D’Urso rompe il silenzio sul presunto veto ... Lo riporta ilsussidiario.net