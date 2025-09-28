Barbara D’Urso l’umiliazione del ritorno in tv solo dopo la mezzanotte La rabbia per l’ordine ricevuto da un tecnico lo scontro con la Lucarelli

Erano più di due anni che Barbara d’Urso era scomparsa dal piccolo schermo, dopo il licenziamento annunciato da Mediaset il primo luglio 2023, sostituendola con Myrta Merlino (che è durata una sola stagione) alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Per questo c’era molta curiosità per il suo ritorno in tv previsto per sabato 27 settembre come concorrente al Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E anche per l’ inevitabile confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha passato una vita professionale a infilzarla mettendo all’indice la tv trash di cui la D’Urso era prima attrice. Scontri finiti perfino in tribunale, con alterne vicende. 🔗 Leggi su Open.online