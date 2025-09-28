Barbara D’Urso la rumba del riscatto | Se qualcuno vede questo come un passo indietro sbaglia
L'ex conduttrice Mediaset debutta a Ballando con le stelle e si rimette in gioco danzando con Pasquale La Rocca. La performance conquista la giuria, ma Selvaggia Lucarelli dice la sua: «Fai meno faccette». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso commossa e Lucarelli boccia le 'faccette' Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d'Urso: cachet astronomico dalla Rai per 'Ballando'? "Lontano da realtà" https://primaonline.it/2025/09/25/452367/barbara-durso-cachet-astronomico-per-ballando-e-molto-lontano-da-realta/… - X Vai su X