Barbara D’Urso la rumba del riscatto | Se qualcuno vede questo come un passo indietro sbaglia

Vanityfair.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex conduttrice Mediaset debutta a Ballando con le stelle e si rimette in gioco danzando con Pasquale La Rocca. La performance conquista la giuria, ma Selvaggia Lucarelli dice la sua: «Fai meno faccette». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

