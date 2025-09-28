Barbara D'Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito | Fai meno faccette

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo confronto a Ballando con le Stelle tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli, che se la prende soprattutto con Pasquale La Rocca: "Se questa grande operazione reputazionale che è venuta a fare Barbara D'Urso riuscirà, la colpa sarà tua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barbara - urso

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

barbara d urso esordisceBarbara D’Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito: “Fai meno faccette” - Il primo confronto a Ballando con le Stelle tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli, che se la prende soprattutto con Pasquale La Rocca: "Se questa ... Si legge su fanpage.it

barbara d urso esordisceBarbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle: la prima esibizioni e il “vaffa” a Selvaggia Lucarelli - Barbara D'Urso debutta a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca: la prima esibizione e il commento di Selvaggia Lucarelli. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barbara D Urso Esordisce