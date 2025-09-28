Barbara d’Urso ecco come è andato il suo grande debutto in pista
Barbara d’Urso, la nuova sfida a Ballando con le Stelle. Ecco come è andato il suo grande debutto in pista. Barbara d’Urso torna sotto i riflettori e lo fa scegliendo una strada inattesa: non la conduzione di un programma, ma la pista da ballo di Ballando con le Stelle. La conduttrice napoletana, volto storico della televisione italiana, ha accettato l’invito di Milly Carlucci a partecipare come concorrente alla ventesima edizione del talent show di Rai1, al via il 27 settembre. Leggi anche Al via lunedì 29 settembre la nuova edizione del Grande Fratello: tutte le novità Per una professionista abituata a guidare intere trasmissioni, a dettare i tempi e a tenere il pubblico in pugno, il cambio di prospettiva è radicale. 🔗 Leggi su 361magazine.com
