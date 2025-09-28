Barbara D’Urso è la concorrente più attesa di questa edizione di Ballando con le Stelle 2025. L’ex volto di Mediaset torna in tv dopo anni di assenza come concorrente in gara nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai uno, che torna con una nuova e avvincente edizione. Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 – Video. Durante la prima puntata che inaugura la nuova stagione di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda oggi, sabato 27 settembre 2025, Barbara D’Urso e il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca hanno ballato una sensualissima Rumba. La performance è stata accolta con grandi applausi da parte del pubblico, che dedica una standing ovation alla coppia dopo l’esibizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 balla una Rumba con Pasquale La Rocca: il giudizio di Selvaggia Lucarelli – Video