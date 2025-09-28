Baracca distrutta da un incendio in via Aiale a Castelfranco di Sotto

Pisatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato la sera di ieri, 27 settembre, in via Aiale a Castelfranco di Sotto. Erano passate le 19 quando, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto una baracca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza i luoghi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: baracca - distrutta

Peccioli, baracca distrutta dalle fiamme

baracca distrutta incendio viaIncendio in via Casati: anziana resta intrappolata tra le fiamme in casa, salvata dai vigili del fuoco. Si ipotizza un corto circuito - Attimi di paura ieri pomeriggio a Marghera per un incendio divampato all'interno di un appartamento. Lo riporta ilgazzettino.it

Incendio ad Atripalda, a fuoco una baracca abbandonata: paura per le case vicine - Intorno alle 5,30 una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Avellino è intervenuta lungo la ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Baracca Distrutta Incendio Via