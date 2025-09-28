Baracca distrutta da un incendio in via Aiale a Castelfranco di Sotto
Un incendio si è sviluppato la sera di ieri, 27 settembre, in via Aiale a Castelfranco di Sotto. Erano passate le 19 quando, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto una baracca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza i luoghi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
