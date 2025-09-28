Banditi in azione | Città diventata il centro commerciale dei ladri

“Aversa è diventata il centro commerciale dei ladri”. E’ l’amara denuncia sui social di un cittadino dopo l’ennesima serata complicata sul fronte microcriminalità.In via Valente, infatti, una banda di ladri avrebbe provato ad aprire e portare via diverse auto in sosta. Nel caso del malcapitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

