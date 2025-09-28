Bandiere a mezz’asta negozi chiusi e niente attività ricreative | il sindaco conferma il lutto cittadino per Marco Chiaramonti

Sarà una giornata di silenzio, raccoglimento e dolore quella di lunedì 29 settembre. Il sindaco Francesco Micciché ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Marco Chiaramonti, persona molto conosciuta e stimata in città, la cui scomparsa, avvenuta sabato 20 settembre a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: bandiere - mezz

Minneapolis, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca per le vittime della sparatoria

Lisbona, incidente funicolare: bandiere a mezz’asta a Bruxelles in segno di lutto

Bandiere a mezz'asta su edifici Ue per incidente funicolare a Lisbona

Gaza, bandiere a mezz’asta e quindici minuti di silenzio stamani in molti Comuni della Toscana che hanno aderito all'appello della Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese. Hanno partecipato il Comune di Firenze, che ha appeso a Palazzo Vec - facebook.com Vai su Facebook

Trump ordina bandiere a mezz’asta sulla Casa Bianca e in tutti gli Stati Uniti fino a domenica per l’assassinio di Charlie Kirk. Per gli USA un altro 11 settembre da ricordare, ma questa volta il terrorismo non viene da fuori. - X Vai su X

Mobilitazione per Gaza. Bandiere e negozi chiusi: "Non siamo complici" - Tanti pratesi si sono ritrovati davanti all’ingresso della A1, per unirsi in segno di solidarietà con le popolazioni palestinesi. Secondo msn.com

La bandiera della Palestina esposta in ottanta negozi a Ventimiglia - Il vessillo è comparso sulle vetrine della città di confine grazie all’idea di un gruppo di giovani: “Il numero è già destinato ad aumentare” ... Riporta ilsecoloxix.it