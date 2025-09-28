Bandiere a mezz’asta negozi chiusi e niente attività ricreative | il sindaco conferma il lutto cittadino per Marco Chiaramonti

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025

Sarà una giornata di silenzio, raccoglimento e dolore quella di lunedì 29 settembre. Il sindaco Francesco Micciché ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Marco Chiaramonti, persona molto conosciuta e stimata in città, la cui scomparsa, avvenuta sabato 20 settembre a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

