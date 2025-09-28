Bandiera palestinese lo scontro Coalizione Civica si chiama fuori | Non gettiamo benzina sul fuoco

Ieri mattina l’opposizione si è riunita e ha convocato una conferenza stampa incentrata anche sulla querelle dei vessilli palestinesi esposti sulle facciate dei municipi reggiani. Una polemica che si era già fatta sentire appena le bandiere sono state esposte, diventata inarrestabile nel momento in cui la prefettura stessa ha chiesto ai Comuni di toglierle. In particolare, la missiva è stata inviata a quattro Comuni: Reggio, Cavriago, Scandiano e Bagnolo. Le amministrazioni però hanno respinto la richiesta del prefetto, non rimuovendo il vessillo e motivando la scelta in riferimento al contesto politico internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

