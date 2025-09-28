Banche la Lega rilancia | Risorse per 5 miliardi

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima manovra finanziaria, per la Lega, passa anche dagli extraprofitti delle banche: non è un mistero. Il gruppo economico del Carroccio, conti alla mano, è convinto che dal comparto bancario possa arrivare un contributo da circa 5 miliardi di euro. Si tratterebbe di un intervento mirato, capace di attingere a risorse generate in una fase di alti margini per gli istituti di credito, e che secondo i leghisti non dovrebbe compromettere la solidità del settore. Le banche, per il Carroccio, potranno così «sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese». E anche per la «pace fiscale». L’iniziativa è squisitamente politica: a consultare lo studio per formalizzare la proposta è stato direttamente Matteo Salvini, segretario del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

