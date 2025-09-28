Bambino di quattro anni cade dal balcone a Torino | trasportato in ospedale condizioni critiche
In corso Taranto, a Torino, un bambino di quattro anni è caduto dal balcone di un’abitazione di corso Taranto, al piano rialzato. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di un incidente avvenuto in un momento di gioco. È successo nel pomeriggio di oggi, 28 settembre.Come sta il bambinoIl. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
