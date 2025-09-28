Bambini minacciati e maltrattati all' asilo nido | indagate due maestre

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strattonati, legati e minacciati se piangevano: è questo l'incubo vissuto da circa venti bambini di un asilo nido di Todi, in provincia di Perugia. Due maestre della struttura sono ora indagate per maltrattamenti nei confronti dei piccoli, che all'epoca dei fatti, tra il 2023 e il 2024, avevano. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambini - minacciati

bambini minacciati maltrattati asiloBambini dell’asilo nido legati ai passeggini: due maestre sotto accusa a Todi, ci sono audio e video - Due maestre indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido nel quale lavoravano a Todi: avrebbero strattonato i bimbi e li avrebbero ... Si legge su fanpage.it

Todi, bimbi strattonati e minacciati al nido: due maestre indagate - Lasciati per punizione, legati dentro i passeggini per lungo tempo nonostante piangessero. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bambini Minacciati Maltrattati Asilo