Bambina nasce in auto parto in diretta telefonica con l’infermiera del 118

Citerna, 28 settembre 2025 – “Una delle esperienze più travolgenti dal punto di vista emotivo che mi è capitato di vivere nel lavoro, non la dimenticherò. Spero di poter incontrare, chissà, un giorno questa coppia di genitori e la loro piccola Sofia”: Valentina Ercolani, assessore alla cultura del comune di Citerna, lavora come infermiera del 118 e proprio una settimana fa circa alle 5,30 la sua voce ha guidato la corsa verso l’ospedale di una coppia di genitori in procinto del parto di una bimba che poi è nata in “ diretta telefonica “. Una storia a lieto fine e di speranza: la mamma, 27 anni al quarto figlio ha dato alla luce Sofia (3 chili e 900 grammi) dentro l’auto guidata dal marito mentre si recavano in ospedale (a La Gruccia, nel Valdarno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

