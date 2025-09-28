Balzarini vede il bicchiere mezzo pieno | Non ho visto una Juve così negativa ieri Ogni tanto non si trova il mattoncino per completare il puzzle Sul centrocampista…

Balzarini vede il bicchiere mezzo pieno: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo il pareggio in Juve Atalanta. Una squadra che è come un puzzle in costruzione, a cui manca ancora il “mattoncino” giusto per essere completata. È questa la metafora usata dal giornalista Gianni Balzarini per descrivere la Juventus di Igor Tudor. L’esperto di cose bianconere ha offerto una lettura del pareggio contro l’ Atalanta, mostrando un’analisi più ottimista rispetto ad altri colleghi. PAROLE – «Io non ho visto una Juve così negativa ieri. Ho visto una buonissima Atalanta, specialmente dopo il gol di Sulemana, perché bisogna considerare che c’è anche l’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini vede il bicchiere mezzo pieno: «Non ho visto una Juve così negativa ieri. Ogni tanto non si trova il mattoncino per completare il puzzle. Sul centrocampista…»

In questa notizia si parla di: balzarini - vede

Aurelio De Laurentiis indica le "anti-Napoli" Il presidente del club azzurro vede queste squadre in lotta per lo Scudetto Cosa ne pensate #DeLaurentiis #Juventus #Scudetto - facebook.com Vai su Facebook

Balzarini: 'Alla Juve del primo tempo con l'Atalanta non si può dire nulla' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus avrebbe giocato un grandissimo primo tempo nella gara con l'Atalanta, dominando l'avversario, creando tante azioni da ... Secondo it.blastingnews.com

Balzarini: “Io non ho visto una Juve così negativa ieri. È una squadra che sta costruendo. Sul centrocampo…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha commentato la prestazione della Juventus contro l'Atalanta. Si legge su tuttojuve.com