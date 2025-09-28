Ballando con le stelle prima puntata | sorprese e delusioni per il podio
La prima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 27 settembre, ha segnato l’inizio di una nuova stagione ricca di emozioni, sorprese e sfide sulla pista da ballo. Condotto da Milly Carlucci, il programma ha presentato un cast di alto livello, con concorrenti pronti a dimostrare le proprie capacità di danza davanti a pubblico e giuria. In questa fase iniziale, sono stati svelati i primi favoriti e la posizione nella classifica provvisoria, senza alcun eliminato. la classifica della prima serata e gli esiti delle votazioni. assenza di eliminazioni e prime posizioni. In questa prima fase non si sono verificati eliminazioni, poiché la conduttrice ha deciso di promuovere tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
