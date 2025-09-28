Ballando con le stelle prima puntata | ecco chi ha vinto
prima puntata di ballando con le stelle 2025: risultati e classifiche. La prima serata di Ballando con le Stelle 2025 si è conclusa senza eliminazioni, lasciando tutte le coppie ancora in gara. La conduttrice Milly Carlucci ha inaugurato questa nuova edizione con un approccio che privilegia il talento e il miglioramento continuo dei partecipanti, creando un’atmosfera di grande equilibrio e suspense. l’andamento della prima serata e i momenti salienti. Durante la trasmissione, non sono state effettuate eliminazioni, scelta che ha sorpreso pubblico e concorrenti. Le prime esibizioni hanno mostrato un livello elevato, contribuendo a mantenere alta l’attenzione degli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le stelle: Barbara D’Urso tra rumba e rimpianti. La puntata va a Francesca Fialdini - X Vai su X
Su le palette Quanto dareste a #AndreaDelogu e #NikitaPerotti? #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle della prima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini a sorpresa batte tutti - Penalizzate dalla scaletta Nancy Brilli e Andrea Delogu, prima e ultima a scendere in pi ... Riporta iodonna.it
Ballando con le Stelle, pagelle prima puntata: Barbara D'Urso già "riposizionata", Fialdini nuova Guaccero? - Tra polverose clip introduttive e una lunghissima diretta di oltre quattro ore, la prima puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1 si è conclusa con la vittoria di Francesca Fialdini e Giovanni Perni ... Segnala movieplayer.it