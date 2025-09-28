Ballando con le Stelle prima puntata | chi ha vinto e la classifica Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto
Roma, 28 settembre 2025 – Prima puntata di 'Ballando con le Stelle 2025' e già abbiamo la sensazione che quella dei 20 anni del talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su Raiuno sarà un'edizione ricca di momenti memorabili. Buona la prima per il nuovo inviato Massimiliano Rosolino. Ballerine per una notte sono invece state alcune delle ragazze della Nazionale femminile di calcio con il mister Andrea Soncin. Momento cult della serata: Milly Carlucci che ripete "Duodeno" detto da Guillermo Mariotto. Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 e la classifica.
Ballando con le Stelle, prima puntata: chi ha vinto e la classifica. Polemiche di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto - Cosa è successo nella serata di sabato 27 settembre dell'edizione dei 20 anni del talent show condotto da Milly Carlucci ...
Barbara D'Urso teatrale, Francesca Fialdini rivelazione: le pagelle di Ballando con le Stelle - Roma, 28 settembre 2025 – Le pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 raccontano di una serata che sin dalle prime battute è stata ricca di polemiche e momenti divertenti.