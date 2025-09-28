Ballando con le Stelle pagelle prima puntata | Barbara D' Urso già riposizionata Fialdini nuova Guaccero?

Tra polverose clip introduttive e una lunghissima diretta di oltre quattro ore, la prima puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1 si è conclusa con la vittoria di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. E no, Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso non hanno litigato La risposta è no: Barbara D'Urso non ha litigato con Selvaggia Lucarelli. È entrata a mezzanotte e un quarto, penultima in scaletta, ha ballato una sobria rumba, ha incassato i complimenti della giuria e poi, tra una faccetta e l'altra, se n'è tornata dietro le quinte con voti alti, le ovazioni del pubblico e la strada del riposizionamento con i primi metri già percorsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

