Ballando con le Stelle pagelle della prima puntata | la lunga attesa della D’Urso 6 Fialdini algida 8

Sabato 27 settembre è tornato in onda – finalmente – Ballando con le Stelle: la ventesima edizione non ha perso lo smalto. Nemmeno un po’. Gli affezionati spettatori di Milly Carlucci hanno trovato un programma che continua a funzionare, che si regge benissimo sulla sua “Generalessa”, sul cast, sulla giuria, sugli ospiti. Nulla è lasciato al caso, nemmeno il continuo sollecitare Barbara D’Urso, il fiore all’occhiello tra i nomi del cast di questa edizione. Tante emozioni, bei passi di danza (e piccoli disastri), ma anche tanto puro spettacolo: le nostre pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it
Grande prova di Francesca Fialdini al suo esordio come ballerina sulla pista di "Ballando con le Stelle". La conduttrice di "Da noi ...a ruota libera" non ha nascosto l'emozione quando Milly Carlucci gli ha comunicato il verdetto. - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle della prima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini a sorpresa batte tutti - Penalizzate dalla scaletta Nancy Brilli e Andrea Delogu, prima e ultima a scendere in pi ... Riporta iodonna.it
Barbara D'Urso teatrale, Francesca Fialdini rivelazione: le pagelle di Ballando con le Stelle - Roma, 28 settembre 2025 – Le pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 raccontano di una serata che sin dalle prime battute è stata ricca di polemiche e momenti divertenti. Riporta quotidiano.net