Ballando con le Stelle pagelle della prima puntata | la lunga attesa della D’Urso 6 Fialdini algida 8

Sabato 27 settembre è tornato in onda – finalmente – Ballando con le Stelle: la ventesima edizione non ha perso lo smalto. Nemmeno un po’. Gli affezionati spettatori di Milly Carlucci hanno trovato un programma che continua a funzionare, che si regge benissimo sulla sua “Generalessa”, sul cast, sulla giuria, sugli ospiti. Nulla è lasciato al caso, nemmeno il continuo sollecitare Barbara D’Urso, il fiore all’occhiello tra i nomi del cast di questa edizione. Tante emozioni, bei passi di danza (e piccoli disastri), ma anche tanto puro spettacolo: le nostre pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

