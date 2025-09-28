Ballando con Le Stelle le pagelle della prima serata | le opinioni della giuria su Marcella Bella 4 Massimiliano Rosolino supplente precario 5 I voti

L’attesa della vigilia non è stata tradita: la ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” si annuncia carica di un ricco potenziale tanto nel ballo quanto nelle storie dei suoi protagonisti. L’esordio del programma è stato visto da poco meno d i tre milioni di telespettatori (2.994.000) pari al 23% di share, con una rilevazione unica del dato dalle 20:41 fino all’1:11. A vincere la prima puntata – non ci sono state, infatti, eliminazioni, come probabilmente non se ne vedranno per almeno un altro paio di puntate – è stata Francesca Fialdini, che ha portato sulla pista dell’Auditorium un samba piuttosto tradizionale, ma sicuramente ben eseguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballando con Le Stelle, le pagelle della prima serata: le opinioni della giuria su Marcella Bella (4), Massimiliano Rosolino supplente precario (5). I voti

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

L'ex conduttrice Mediaset debutta a Ballando con le stelle e si rimette in gioco danzando con Pasquale La Rocca. La performance conquista la giuria, ma Selvaggia Lucarelli dice la sua: «Fai meno faccette» - X Vai su X

Su le palette Quanto dareste a #AndreaDelogu e #NikitaPerotti? #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle della prima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini a sorpresa batte tutti - Penalizzate dalla scaletta Nancy Brilli e Andrea Delogu, prima e ultima a scendere in pi ... Segnala iodonna.it

Ballando con le stelle tra battibecchi, commozione e sorprese. Le pagelle: Fialdini vince, Barbara D'Urso emoziona, Beppe Convertini annoia, Fabio Fognini è la rivelazione - L'esibizione di samba conquista il pubblico e li porta in vantaggio con 30 punti bonus. Da ilgazzettino.it