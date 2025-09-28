Ballando con le Stelle la reazione di Alba Parietti alla performance di Barbara D’Urso

Golssip.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima prova da concorrente del programma di Rai1 per l'ex conduttrice Mediaset. Dalla sua parte la nota collega. 🔗 Leggi su Golssip.it

ballando con le stelle la reazione di alba parietti alla performance di barbara d8217urso

© Golssip.it - Ballando con le Stelle, la reazione di Alba Parietti alla performance di Barbara D’Urso

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, messaggio dolce di Pasquale La Rocca/ La reazione di lei è assurda - Barbara d’Urso infiamma Ballando con le Stelle: tra critiche, ironia e sintonia speciale con Pasquale La Rocca, è già la coppia più chiacchierata. Da ilsussidiario.net

Filippo Magnini si prepara per Ballando con le Stelle allenandosi... in piscina - Come da tradizione, Milly Carlucci arricchisce il proprio cast di ballerini vip con volti che arrivano dal mondo dello sport. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Reazione Alba