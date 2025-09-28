Ballando con le Stelle | la classifica e il vincitore della prima puntata del talent show
Il giudizio del pubblico di Ballando con le stelle conferma al comando della classifica la coppia premiata dalla giuria del talent. La prima puntata ha acceso i riflettori su esibizioni emozionanti, colpi di scena e giudizi severi. La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata un vero turbinio di emozioni e scintille in pista. L'edizione, partita il 27 settembre 2025, ha alimentato l'attesa del pubblico con un cast stellare, tra cui l'attesissima Barbara D'Urso, che ha debuttato con una Rumba carica di significato e la curiosità di vedere Paolo Belli nei panni del concorrente. Non sono mancati i giudizi piccati della giuria e le prime vere sorprese in classifica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
