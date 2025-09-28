Ballando con le stelle D’Urso vs Lucarelli | Interviene Alba Parietti!

Barbara d’Urso torna protagonista a Ballando con le Stelle con una performance senza gravi tensioni. Scopri la frecciata, la reazione e il sostegno di Alba Parietti nel momento più atteso del suo comeback televisivo. Ti aspetti uno scontro furioso? Scopri cosa è successo davvero fra d’Urso e Lucarelli. Dopo due anni in ombra, Barbara d’Urso torna sotto i riflettori, non più da regina Mediaset ma come concorrente a “Ballando con le Stelle”. Un cambio di ruolo che sembra una caduta di grado, ma lei ha energica resilienza nel sangue e non pensa certo di starsene in panchina. Arriva davanti alla giuria, e c’è tensione nell’aria: Milly Carlucci decide che stavolta l’ultima parola spetti a Selvaggia Lucarelli, invece di Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ballando con le stelle, D’Urso vs Lucarelli: Interviene Alba Parietti!

