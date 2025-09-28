Ballando con le Stelle crollo-Martina Colombari | Non sono capace Da 50 anni

Liberoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, sabato 27 settembre, ha preso il via su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show condotto da Milly Carlucci, una garanzia in termini di ascolti. Tra i protagonisti più attesi c’era Martina Colombari, che ha fatto il suo debutto sulla pista di ballo insieme al maestro Luca Favilla. L’ex Miss Italia ha conquistato il pubblico con eleganza e determinazione, ma anche con un momento di sincera fragilità che ha rivelato lati più intimi del suo carattere. Prima dell’esibizione, però, Martina si è raccontata in un filmato introduttivo, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera e spiegando perché ha scelto di partecipare al programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ballando con le stelle crollo martina colombari non sono capace da 50 anni

© Liberoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, crollo-Martina Colombari: "Non sono capace. Da 50 anni..."

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle crollo martinaMartina Colombari in crisi a Ballando con le Stelle 2025: “Voglio leggerezza”/ “Sono cinquant’anni che…” - Martina Colombari a cuore aperto a Ballando con le stelle 2025: "Non so più perdermi, sono qui per un motivo... Segnala ilsussidiario.net

ballando stelle crollo martinaMartina Colombari inizia di ghiaccio a Ballando con le Stelle - Va bene il perfezionismo, ma Marti cara sciogliti un attimo. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Crollo Martina