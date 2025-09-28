Ballando con le Stelle crollo-Martina Colombari | Non sono capace Da 50 anni

Ieri sera, sabato 27 settembre, ha preso il via su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show condotto da Milly Carlucci, una garanzia in termini di ascolti. Tra i protagonisti più attesi c’era Martina Colombari, che ha fatto il suo debutto sulla pista di ballo insieme al maestro Luca Favilla. L’ex Miss Italia ha conquistato il pubblico con eleganza e determinazione, ma anche con un momento di sincera fragilità che ha rivelato lati più intimi del suo carattere. Prima dell’esibizione, però, Martina si è raccontata in un filmato introduttivo, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera e spiegando perché ha scelto di partecipare al programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

