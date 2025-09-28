Il debutto di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle non è stato solo sorrisi e glitter. Dietro le quinte, infatti, la conduttrice si è trovata a vivere una situazione inedita: da padrona di casa abituata a dettare i tempi in diretta, a concorrente costretta a rispettare regole ferree. “ Io sono abituata a dire ‘ragazzi scusate, passo, devo correre in diretta’. Invece mi sono dovuta fermare. Ho avuto uno shock, ho pensato: ‘non sono nella mia trasmissione, devo fare esattamente quello che mi dicono’ ”, ha confessato. Leggi anche: Barbara D’Urso, stoccata a Milly e lacrime: Lucarelli non si trattiene, volano parolacce Leggi anche: Selvaggia Lucarelli senza pietà a Ballando con le stelle: prende di mira la concorrente davanti a tutti Tensione nei camerini e backstage da thriller. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte dopo la puntata: Matano ha visto tutto