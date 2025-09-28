Ballando con le Stelle caos dietro le quinte dopo la puntata | Matano ha visto tutto

Tvzap.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle non è stato solo sorrisi e glitter. Dietro le quinte, infatti, la conduttrice si è trovata a vivere una situazione inedita: da padrona di casa abituata a dettare i tempi in diretta, a concorrente costretta a rispettare regole ferree. “ Io sono abituata a dire ‘ragazzi scusate, passo, devo correre in diretta’. Invece mi sono dovuta fermare. Ho avuto uno shock, ho pensato: ‘non sono nella mia trasmissione, devo fare esattamente quello che mi dicono’ ”, ha confessato. Leggi anche: Barbara D’Urso, stoccata a Milly e lacrime: Lucarelli non si trattiene, volano parolacce Leggi anche: Selvaggia Lucarelli senza pietà a Ballando con le stelle: prende di mira la concorrente davanti a tutti Tensione nei camerini e backstage da thriller. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ballando con le stelle caos dietro le quinte dopo la puntata matano ha visto tutto

© Tvzap.it - Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte dopo la puntata: Matano ha visto tutto

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle caos dietroBallando con le Stelle, pagelle prima puntata: Barbara D'Urso già "riposizionata", Fialdini nuova Guaccero? - Tra polverose clip introduttive e una lunghissima diretta di oltre quattro ore, la prima puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1 si è conclusa con la vittoria di Francesca Fialdini e Giovanni Perni ... Secondo movieplayer.it

ballando stelle caos dietroLa notte di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: attesa, paura, frecciate e lacrime. «Mi hanno buttata giù, ma ora rinasco» - Il momento Barbara D'Urso è stato per tutta la sera il più atteso a Ballando con le stelle. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Caos Dietro