Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca. Chi l’avrebbe mai detto, fino a qualche anno fa, che avremmo visto Barbarella diventare concorrente di un talent show. Ma soprattutto nessuno avrebbe immaginato che ciò che sarebbe accaduto su Rai 1. Ma ecco che Barbara ha sorpreso tutti e, dopo il disastroso e improvviso addio di Mediaset, con tanta umiltà si rimbocca le maniche e torna così in TV. Tanta attesa di assistere alla sua esibizione, tanto che su X in tendenza il talent show è al primo posto, mentre Tu Sì Que Vales di Maria De Filippi al secondo, durante la messa in onda di entrambi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Ballando con le stelle, Barbara d’Urso: panico in diretta, poi travolge lo studio