Ballando con le Stelle | Barbara D’Urso debutta con rumba lacrime e un vaffa a Selvaggia Lucarelli

Movieplayer.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice emoziona con la sua prima esibizione, ma a catturare l'attenzione è il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli: tra battute e critiche pungenti, la sfida personale è appena iniziata. La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha avuto il suo momento clou ben oltre la mezzanotte con l'attesissimo debutto di Barbara D'Urso, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. L'ex volto di Mediaset, al suo ritorno in Rai come concorrente, ha subito trasformato l'esibizione in un evento emotivo e mediatico. La prima esibizione dell'ex conduttrice Mediaset: La Rumba dell'"Amore Interrotto" Barbara D'Urso, visibilmente tesa e reduce da due anni di allontanamento dalle scene, ha ballato una Rumba dal forte impatto simbolico, ottenendo 39 punti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

