Ballando con le stelle Barbara D’Urso commossa e Lucarelli boccia le ‘faccette’
(Adnkronos) – Barbara D'Urso commossa dopo il debutto a Ballando con le stelle. "Mi metto in gioco", dice la 68enne conduttrice dopo l'esibizione con Pasquale La Rocca per la rumba andata in scena dopo mezzanotte, quando è già domenica 28 settembre. Quindi, il confronto con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli: "Tutti aspettano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
#Soncin e la Nazionale femminile scatenate a Ballando con le Stelle: che passione per il ballo "azzurro" - X Vai su X
Qui a #BallandoConLeStelle è tutto pronto! Le coppie scalpitano per scendere in pista e la giuria è più temibile che mai! ? Tra poco si alza il sipario: prima puntata alle 20.35 su #Rai1 e #RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle: la prima esibizioni e il “vaffa” a Selvaggia Lucarelli - Barbara D'Urso debutta a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca: la prima esibizione e il commento di Selvaggia Lucarelli. Come scrive donnaglamour.it
Pagelle Ballando con le stelle, la diretta: Barbara D'Urso si prende la sua rivincita e conquista tutti, voto 10 - Il programma condotto da Milly Carlucci torna all'Auditorium Rai del Foro Italico questa sera sabato 27 ... ilmessaggero.it scrive