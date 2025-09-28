Balene streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

. Questa sera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Balene streaming live. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

