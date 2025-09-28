Balene | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

. Questa sera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Decisa a far luce sul mistero, Evelina si immerge nelle ricerche, recandosi all’associazione SOS Balene e scoprendo che Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva già intrapreso una nuova relazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

