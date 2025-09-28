© Nico Ufficio Stampa Balene – Amiche per Sempre è la storia di due donne non più giovani che hanno ancora voglia di cambiare, amare, vivere. Ma è anche la storia di una morte sospetta, quella dell’amica con cui formavano un trio, sulla quale le protagoniste decideranno di indagare. La serie in quattro puntate, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è una coproduzione Rai Fiction-Fast Film ed è diretta da Alessandro Casale. Va in onda su Rai 1 ogni domenica dal 21 settembre 2025 alle 21.30 circa. Il primo episodio è disponibile su Rai Play dal 19 settembre, tutti gli altri sono disponibili in streaming dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Balene, anticipazioni terza puntata di domenica 5 ottobre 2025