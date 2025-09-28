Balene | anticipazioni terza puntata del 5 ottobre 2025

serie tv “balene – amiche per sempre”: trama, puntate e protagonisti. La serie televisiva “Balene – Amiche per Sempre” racconta le vicende di due donne mature ancora desiderose di vivere intensamente, amare e cambiare. La narrazione si intreccia con un mistero legato alla scomparsa di un’amica, con cui le protagoniste avevano instaurato un forte legame. La produzione, composta da quattro episodi, è liberamente tratta dall’omonimo romanzo scritto da Barbara Cappi e Grazia Giardiello. Diretta da Alessandro Casale, la serie rappresenta una coproduzione tra Rai Fiction e Fast Film. andamento della trasmissione e disponibilità in streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

