Amiche nella vita, le due attrici interpretano due sessantenni, e nella nostra intervista dicono: "Che bello lavorare insieme, finalmente siamo due 60enni protagoniste". Ogni domenica su Rai1. Intervistare Veronica Pivetti e Carla Signoris per Balene - Amiche per sempre è come avere a che fare coi loro personaggi, Evelina e Milla. La nuova serie Rai, in onda ogni domenica in prima serata su Rai1, strizza l'occhio a Grace and Frankie e racconta l'amicizia tra due donne che arrivate alla soglia dei 60 anni, pronte a ricominciare mettendo in discussione le proprie scelte di vita. "Ci conoscevamo professionalmente ma non avevamo mai lavorato insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balene - Amiche per sempre, Veronica Pivetti e Carla Signoris: "Nella vita siamo come Evelina e Milla!"