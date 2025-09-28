Bagnaia vince in Giappone ma il trionfo è di Marc Marquez | è campione del mondo per la nona volta

28 set 2025

Il team Lenovo fa doppietta. Pecco si impone nella gara lunga, bissando il successo nella Sprint. Marc chiude davanti a Joan Mir e conquista il titolo iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagnaia vince in Giappone, ma il trionfo è di Marc Marquez: è campione del mondo per la nona volta

Pecco Bagnaia vince in Giappone. Marc Marquez è campione del mondo - Il campione di Chivasso trionfa sul circuito di Motegi conquistando il suo secondo successo stagionale dopo quello del Texas. Da msn.com

bagnaia vince giappone trionfoFrancesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo - Francesco Bagnaia fa il bis dopo la Sprint Race di ieri e si aggiudica anche ... Riporta oasport.it

