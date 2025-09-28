Bagnaia torna a vincere in Giappone | Pecco sorride con Marc Marquez nove volte campione del mondo

Torinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pecco Bagnaia è tornato a vincere nel Gran Premio del Giappone. Il chivassese a Motegi ha vinto sia la Sprint del sabato che la gara lunga della domenica.Il chivassese ha ritrovato sorriso e fiducia oggi, domenica 28 settembre, nella giornata in cui il compagno di box è diventato per la nona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

bagnaia - torna

