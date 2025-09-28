Bagnaia torna a vincere in Giappone | Pecco sorride con Marc Marquez nove volte campione del mondo
Pecco Bagnaia è tornato a vincere nel Gran Premio del Giappone. Il chivassese a Motegi ha vinto sia la Sprint del sabato che la gara lunga della domenica.Il chivassese ha ritrovato sorriso e fiducia oggi, domenica 28 settembre, nella giornata in cui il compagno di box è diventato per la nona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Francesco Bagnaia torna a ruggire e conquista le pole-position a Motegi! 3° Marc Marquez
Motogp, in Giappone torna a rombare la Ducati di Bagnaia: pole davanti a Mir e Marc Marquez
MotoGP Giappone, Bagnaia torna a vincere una gara sprint. Marc Marquez secondo è a un passo dal Mondiale
MotoGP Giappone, Bagnaia torna a vincere una gara sprint. Martin si frattura una clavicola. Marc Marquez è a un passo dal Mondiale - Lo spagnolo, piazzatosi alle spalle di Bagnaia, ora ad appena 13 punti dal titolo iridato
MotoGP Giappone, le pagelle: Bagnaia ritrovato "col brivido" (9), Marc Marquez (9) campione fenomenale. Mir rinato (7,5) - È Pecco Bagnaia che vince il GP del Giappone di MotoGP.