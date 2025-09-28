Bagnaia si toglie un sassolino | Ho mostrato il mio potenziale Non mi ero accorto del fumo
Il week end che tanto aveva aspettato Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua rinascita andandosi a prendere la vittoria del GP, dopo aver fatto sue la pole-position e la Sprint Race. Un successo davanti al compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez, e alla Honda dello spagnolo Joan Mir, in una domenica speciale per Marc, visto il successo del suo nono titolo iridato in carriera, il settimo in top-class. “ Vorrei congratularmi con Marc, anzitutto. Si merita questo risultato. Sono felice per la mia performance e per tutto quanto abbiamo fatto nel week end “, le prime parole a caldo di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - toglie
NON AVEVA DISIMPARATO…Pecco Bagnaia domina la Sprint a Motegi e si toglie un peso
NON AVEVA DISIMPARATO…Pecco Bagnaia domina la Sprint a Motegi e si toglie un peso - - X Vai su X
Il piemontese ritrova il sorriso ma non dimentica le difficoltà delle gare precedenti #Bagnaia #MotoGp - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Ducati: Pecco Bagnaia si toglie un sassolino dalla scarpa - Pole position prima, vittoria nella Sprint poi: il sabato di Pecco Bagnaia in quel di Motegi riaccende un sorriso in una stagione avara di soddisfazioni e ridà fiducia al tre volte iridato (due volte ... Riporta msn.com
MotoGP: Pecco Bagnaia si prende la sua rivincita e promette battaglia - A Motegi, il pilota italiano torna a sorridere e, soprattutto, a vincere un GP. Come scrive msn.com