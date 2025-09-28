Bagnaia si toglie un sassolino | Ho mostrato il mio potenziale Non mi ero accorto del fumo

Il week end che tanto aveva aspettato Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua rinascita andandosi a prendere la vittoria del GP, dopo aver fatto sue la pole-position e la Sprint Race. Un successo davanti al compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez, e alla Honda dello spagnolo Joan Mir, in una domenica speciale per Marc, visto il successo del suo nono titolo iridato in carriera, il settimo in top-class. “ Vorrei congratularmi con Marc, anzitutto. Si merita questo risultato. Sono felice per la mia performance e per tutto quanto abbiamo fatto nel week end “, le prime parole a caldo di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

