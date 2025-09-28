Bagnaia domina in Giappone ma è festa per Marc Marquez

Bagnaia domina dalle prove fino alla gara, passando per la Sprint, il weekend motociclistico in Giappone. Il 63 ha vinto sul circuito di Motegi, ma non è mancato il  brivido.  La gara sarebbe stata  senza storia  con Pecco che è arrivato ad avere anche 4 secondi di vantaggio su Marc Marquez al giro 16, se non fosse che dal giro 15 è iniziato a uscire  fumo bianco  dallo scarico basso della Ducati del piemontese. Bagnaia ha gestito il vantaggio. Ultimi 9 giri di  gestione e speranza  per Bagnaia. Il pilota Ducati ha gestito il vantaggio, ridottosi poi a poco più di due secondi. Nel  box della rossa emiliana  si sperava che il motore non desse ulteriori problemi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

