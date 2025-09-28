Bagnaia domina in Giappone ma è festa per Marc Marquez
Bagnaia domina dalle prove fino alla gara, passando per la Sprint, il weekend motociclistico in Giappone. Il 63 ha vinto sul circuito di Motegi, ma non è mancato il brivido. La gara sarebbe stata senza storia con Pecco che è arrivato ad avere anche 4 secondi di vantaggio su Marc Marquez al giro 16, se non fosse che dal giro 15 è iniziato a uscire fumo bianco dallo scarico basso della Ducati del piemontese. Bagnaia ha gestito il vantaggio. Ultimi 9 giri di gestione e speranza per Bagnaia. Il pilota Ducati ha gestito il vantaggio, ridottosi poi a poco più di due secondi. Nel box della rossa emiliana si sperava che il motore non desse ulteriori problemi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
