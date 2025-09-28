Bagnaia a Marquez dopo il trionfo Mondiale | Perché ‘more than a number? Marc preso alla sprovvista

Dopo il GP del Giappone, Bagnaia torna al successo mentre Marquez conquista il nono titolo mondiale in MotoGP: la curiosità sullo slogan Ducati “more than a number”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bagnaia - marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Carlo Pernat: “Ho rifiutato di fare da manager a Valentino Rossi. A Bagnaia direi: basta Marquez”

MotoGp, Bagnaia: “Al Sachsenring è Marquez il pilota da battere. Proveremo a migliorare"

Dopo oltre 2000 giorni di purgatorio Marc Marquez torna sul tetto del mondo della MotoGP chiudendo con 5 gare d’anticipo un Mondiale dominato C’è gloria anche per Bagnaia che stravince il Gp di Giappone dopo un weekend perfetto #MotoGP #Marq - X Vai su X

MotoGP: Bagnaia torna a vincere nella Sprint di Motegi. Domani Marquez per il Mondiale Francesco Bagnaia torna protagonista nella MotoGP firmando la Sprint Race di Motegi. Dopo aver conquistato la pole position, il tre volte iridato ha effettuato una gara - facebook.com Vai su Facebook

Bagnaia vince in Giappone, ma il trionfo è di Marc Marquez: è campione del mondo per la nona volta - A Motegi Bagnaia domina la gara, ma Marquez chiude secondo e conquista il titolo MotoGP 2025, il settimo in top class e il nono in carriera. Lo riporta insella.it

Pagelle GP Giappone 2025 MotoGP: Bagnaia rinasce, Marquez padrone, Mir ridà speranza alla Honda - PAGELLE GP GIAPPONE MOTOGP 2025 Domenica 28 settembre FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 10: una gara e un weekend impeccabili. Segnala oasport.it