Bagnaia a Marquez dopo il trionfo Mondiale | Perché &#8216;more than a number? Marc preso alla sprovvista

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il GP del Giappone, Bagnaia torna al successo mentre Marquez conquista il nono titolo mondiale in MotoGP: la curiosità sullo slogan Ducati “more than a number”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bagnaia - marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Carlo Pernat: “Ho rifiutato di fare da manager a Valentino Rossi. A Bagnaia direi: basta Marquez”

MotoGp, Bagnaia: “Al Sachsenring è Marquez il pilota da battere. Proveremo a migliorare"

Bagnaia vince in Giappone, ma il trionfo è di Marc Marquez: è campione del mondo per la nona volta - A Motegi Bagnaia domina la gara, ma Marquez chiude secondo e conquista il titolo MotoGP 2025, il settimo in top class e il nono in carriera. Lo riporta insella.it

bagnaia marquez dopo trionfoPagelle GP Giappone 2025 MotoGP: Bagnaia rinasce, Marquez padrone, Mir ridà speranza alla Honda - PAGELLE GP GIAPPONE MOTOGP 2025 Domenica 28 settembre FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 10: una gara e un weekend impeccabili. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Bagnaia Marquez Dopo Trionfo