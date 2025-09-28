Baglioni fa un regalo ad Agrigento | concerto alla Live Arena per inaugurare la stagione estiva 2026
Claudio Baglioni la prossima estate tornerà ad Agrigento. E lo farà con un evento che promette di rimanere impresso nella memoria collettiva: il 26 luglio 2026 sarà sul palco della Live Arena allo Sport Village - lo stesso impianto che lo scorso agosto ha ospitato Fiorella Mannoia, Antonello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
