Baglioni fa un regalo ad Agrigento | concerto alla Live Arena per inaugurare la stagione estiva 2026

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Baglioni la prossima estate tornerà ad Agrigento. E lo farà con un evento che promette di rimanere impresso nella memoria collettiva: il 26 luglio 2026 sarà sul palco della Live Arena allo Sport Village - lo stesso impianto che lo scorso agosto ha ospitato Fiorella Mannoia, Antonello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

baglioni - regalo

Baglioni fa un regalo ad Agrigento: concerto alla Live Arena per inaugurare la stagione estiva 2026 - L’appuntamento rientra nel “GrandTour La vita è adesso”: 40 date nei luoghi più suggestivi d’Italia ... Da agrigentonotizie.it

