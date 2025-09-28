Bacoli la comandate della Polizia Locale denuncia il sindaco Josi Della Ragione | troppa pressione lavorativa

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marialba Leone, comandante della Polizia Locale di Bacoli, ha denunciato il sindaco Josi Della Ragione per straining, ovvero per episodi di eccessiva pressione lavorativa. Il primo cittadino ha replicato sui social: "Non commento, saranno i magistrati a giudicare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bacoli - comandate

bacoli comandate polizia localeJosi denunciato dal Comandante della Polizia Municipale di Bacoli - LA REPLICA – Dal canto suo, il sindaco Josi Della Ragione, contattato da “Cronaca Flegrea” non ha voluto replicare né commentare le accuse rivolte dal Comandante della Polizia Municipale. Lo riporta cronacaflegrea.it

bacoli comandate polizia localeBacoli, il capo dei vigili denuncia il sindaco Josi della Ragione: «Messaggi a tutte le ore» - Ordini inviati direttamente dal sindaco agli agenti mediante messaggi WhatsApp ad ogni ora del giorno e della notte; le richieste di dare priorità a segnalazioni private bypassando ... Da ilmattino.it

