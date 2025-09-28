Bach e i numeri UmbriaEnsemble a San Pietro
Fa il suo debutto oggi un progetto ambizioso, molto sentito e voluto da UmbriaEnsemble in collaborazione con l’Università e il Cams, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici: in occasione di Sharper 2025, alle 17.30 nella Basilica di San Pietro va in scena “ Ascoltare con gli Occhi. J.S. Bach, le Variazioni Goldberg e i Numeri“: un evento originale per introdurre e guidare l’ascolto del capolavoro bachiano, svelando i modelli matematici che sottendono la composizione musicale. L’esecuzione dal vivo delle Variazioni, nella storica versione Sitkovetsky per Trio d’Archi, ha come protagonisti Gabriele Pieranunzi al violino (nella foto, primo violino di spalla al San Carlo di Napoli), Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bach - numeri
Nel numero di Agosto - Settembre del Bollettino Ceciliano, Sandro Carnelos ci accompagna alla scoperta di Johann Sebastian Bach, genio musicale e teologo del suono, in particolare attraverso "Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich - BWV 609" Scopri l’ar - facebook.com Vai su Facebook
Bach e i numeri, UmbriaEnsemble a San Pietro - Fa il suo debutto oggi un progetto ambizioso, molto sentito e voluto da UmbriaEnsemble in collaborazione con l’Università ... Come scrive msn.com
La Passione secondo San Giovanni di Bach a Reggio Emilia - Per la vastità della forma e la profondità della lettura del testo evangelico la Passione secondo San Giovanni di Johann Sebastian Bach costituisce una delle vette ... Riporta msn.com