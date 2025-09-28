Baby gang massacra di botte il 19enne Andrea Tigre portiere del Foggia Incedit Il padre della vittima | Siamo sconvolti

«Siamo sconvolti e allibiti dalla deriva che sta prendendo la nostra società. I valori si stanno perdendo. Ci sono sempre più giovani, soprattutto ragazzini che, inconsapevolmente, non sanno nemmeno le conseguenze di ciò che fanno. Le apparecchiature elettroniche ci stanno abbruttendo, anche perchè molto spesso trasmettono immagini e realtà violente». Lo ha detto Davide Tigre, papà di Andrea,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Baby gang massacra di botte il 19enne Andrea Tigre, portiere del Foggia Incedit. Il padre della vittima: "Siamo sconvolti"

In questa notizia si parla di: baby - gang

Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»

Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli

Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang

La baby-gang probabilmente era costituita da minorenni. La vittima ha denunciato l'accaduto - facebook.com Vai su Facebook

Attimi di paura a Padova. Una troupe di #PortaaPorta è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang locali di maranza - X Vai su X

Portiere 19enne massacrato di botte da baby gang a Foggia: “Calci e pugni senza alcun motivo” - Andrea Tigre, portiere della squadra di Calcio del Foggia Incedit è ora ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico dopo ... Da fanpage.it

Baby gang massacra di botte il 19enne Andrea Tigre, portiere del Foggia Incedit. Il padre della vittima: "Siamo sconvolti" - «Siamo sconvolti e allibiti dalla deriva che sta prendendo la nostra società. Segnala msn.com