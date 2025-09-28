BA Teatro 2025-2026 si parte | Sarà un’altra stagione ricca
BUSTO ARSIZIO Presentata la stagione di “BA Teatro 2025-2026”, la rassegna che raggruppa la programmazione delle sale cittadine, Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale, Spazio Teatro Alberto Caprioli, Teatro Sant’Anna e Sala Pro Busto (per la stagione dei Viandanti Teatranti), realizzata con il contributo e il coordinamento dell’Amministrazione comunale. Un’offerta unica, composta da 94 spettacoli in 8 sale, dedicati a generi e tematiche diversi fino al 18 maggio. "BA Teatro è la struttura portante della offerta culturale cittadina ed è quella che copre il più lungo arco temporale, raccoglie le stagioni teatrali di ben otto sale cittadine: ogni volta che la presento ho sempre la percezione di quale patrimonio inestimabile rappresentino le sale in quanto contenitori di contenuti di assoluto valore per la comunità - ha detto l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione a cui hanno preso parte i referenti di tutte le sale -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
