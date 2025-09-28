BA Teatro 2025-2026 si parte | Sarà un’altra stagione ricca

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BUSTO ARSIZIO Presentata la stagione di “BA Teatro 2025-2026”, la rassegna che raggruppa la programmazione delle sale cittadine, Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale, Spazio Teatro Alberto Caprioli, Teatro Sant’Anna e Sala Pro Busto (per la stagione dei Viandanti Teatranti), realizzata con il contributo e il coordinamento dell’Amministrazione comunale. Un’offerta unica, composta da 94 spettacoli in 8 sale, dedicati a generi e tematiche diversi fino al 18 maggio. "BA Teatro è la struttura portante della offerta culturale cittadina ed è quella che copre il più lungo arco temporale, raccoglie le stagioni teatrali di ben otto sale cittadine: ogni volta che la presento ho sempre la percezione di quale patrimonio inestimabile rappresentino le sale in quanto contenitori di contenuti di assoluto valore per la comunità - ha detto l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione a cui hanno preso parte i referenti di tutte le sale -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ba teatro 2025 2026 si parte sar224 un8217altra stagione ricca

© Ilgiorno.it - “BA Teatro 2025-2026”, si parte: "Sarà un’altra stagione ricca"

In questa notizia si parla di: teatro - parte

Parte la seconda edizione de ” Lo Scipio Festival”: teatro, arte e cultura a Liternum

Teatro del Silenzio e ArtInsolite: si parte con i Kraftwerk, poi la settimana di Andrea e Matteo Bocelli

Parte da Orvieto il tour di Raf “Self Contro 40th anniversary”: data zero al teatro Mancinelli

Al via la stagione BA Teatro 2025/2026: 94 spettacoli in otto sale a Busto Arsizio - Un cartellone ricchissimo che coinvolge tutta la città, tra teatro popolare, commedie, spettacoli musicali e grandi nomi del panorama nazionale ... Riporta varesenews.it

ba teatro 2025 2026A voce alta, ma anche a teatro aperto: grandi nomi, musica e cinema nel cartellone 2025/2026 del Teatro delle Arti - Presentata questa mattina nel foyer del Teatro delle Arti la stagione teatrale 2025/2026. Lo riporta piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ba Teatro 2025 2026