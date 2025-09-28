Azzurri campioni del mondo Mattarella | Vittoria meritata vi aspetto al Quirinale

Webmagazine24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Julio Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. "Complimenti e felicitazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azzurri - campioni

Golf, gli Amateur azzurri sono Campioni d’Europa

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste

Primo oro per l'Italia, gli azzurri del fioretto campioni del mondo: Usa battuti all’ultima stoccata. Deludono le spadiste: niente podio

azzurri campioni mondo mattarellaPallavolo: L'Italia è campione del mondo. Mattarella: "Vi aspetto al Quirinale" - Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1 (set: 25- Lo riporta msn.com

azzurri campioni mondo mattarellaItalia – Bulgaria 3-1, gli azzurri restano campioni del mondo. Mattarella: “Vi aspetto al Quirinale” - 1 la finale e conquista il 5° titolo iridato dalla sua storia ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Azzurri Campioni Mondo Mattarella