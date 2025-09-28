Avete storie nel cassetto per un film? ecco Scriptopìa | il primo festival in Italia della scrittura cinetelevisiva
C'è un appuntamento a Messina di quelli che passano una volta l'anno, tra l'altro è unico in Italia e per di più totalmente gratuito. Dal primo al quattro ottobre tra l'Università e la Chiesa Santa Maria Alemanna il primo festival di scrittura cinetelevisiva. Il titolo è scriptopìa, "visione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: avete - storie
L’avete notata nelle storie, qualcuno è già passato a provarla… prima impressione: UAO! @royrogers_workwear ? Fieri di aver iniziato questa nuova collab! Non fartela raccontare, ci vediamo in Viale Ippocrate 40 - facebook.com Vai su Facebook