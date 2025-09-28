Avete storie nel cassetto per un film? ecco Scriptopìa | il primo festival in Italia della scrittura cinetelevisiva

Messinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un appuntamento a Messina di quelli che passano una volta l'anno, tra l'altro è unico in Italia e per di più totalmente gratuito. Dal primo al quattro ottobre tra l'Università e la Chiesa Santa Maria Alemanna il primo festival di scrittura cinetelevisiva. Il titolo è scriptopìa, "visione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

