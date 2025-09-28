Avaria a un carrello frenante e principio di incendio | esercitazione in galleria ferroviaria VIDEO - FOTO

28 set 2025

Un guasto ad un carrello frenante del locomotore che causa un principio di incendio con il macchinista rimane ferito, il treno fermo a circa 300 metri dall’imbocco Sud della galleria “Vasto” con all'interno anche capotreno e alcuni passeggeri: è lo scenario dell’esercitazione di protezione civile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

