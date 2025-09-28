Avaria a un carrello frenante e principio di incendio | esercitazione in galleria ferroviaria VIDEO - FOTO
Un guasto ad un carrello frenante del locomotore che causa un principio di incendio con il macchinista rimane ferito, il treno fermo a circa 300 metri dall’imbocco Sud della galleria “Vasto” con all'interno anche capotreno e alcuni passeggeri: è lo scenario dell’esercitazione di protezione civile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: avaria - carrello
A seguito di un guasto ad un carrello frenante del locomotore si registra un principio di incendio ed il... https://sansalvo.net/notizie/attualita/52786/principio-di-incendio-su-un-treno-allimbocco-della-galleria-vasto-lesercitazione-di-protezione-civile… Vai su X
Vip a Capri: spunta Rocky su un carrello. Sylvester Stallone in vacanza con la famiglia - facebook.com Vai su Facebook