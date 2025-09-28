Autunno il segreto di settembre | bilanci e promesse l' eterno cambiamento

«A me è maggio che mi rovina, e anche settembre, queste due sentinelle dell’estate: promessa e nostalgia», scriveva la poetessa Patrizia Cavalli. E come darle torto? Settembre è un mese di bilanci silenziosi e di promesse sussurrate tra le righe di un quaderno, un diario, o magari un’agenda nuova di zecca. Anche quando non le scriviamo nero su bianco, tutti noi – nel segreto della nostra mente – stiliamo un elenco di propositi virtuosi. Non sono parole a caso. Sono promesse. E quelle, si sa, pesano. Il 22 settembre segna ufficialmente la fine dell’estate: l’equinozio d’autunno non è solo un fenomeno astronomico – quando il sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre e il giorno e la notte hanno la stessa durata su tutta la Terra – ma un vero e proprio appuntamento con noi stessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

