Autunno il segreto di settembre | bilanci e promesse l' eterno cambiamento
«A me è maggio che mi rovina, e anche settembre, queste due sentinelle dell’estate: promessa e nostalgia», scriveva la poetessa Patrizia Cavalli. E come darle torto? Settembre è un mese di bilanci silenziosi e di promesse sussurrate tra le righe di un quaderno, un diario, o magari un’agenda nuova di zecca. Anche quando non le scriviamo nero su bianco, tutti noi – nel segreto della nostra mente – stiliamo un elenco di propositi virtuosi. Non sono parole a caso. Sono promesse. E quelle, si sa, pesano. Il 22 settembre segna ufficialmente la fine dell’estate: l’equinozio d’autunno non è solo un fenomeno astronomico – quando il sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre e il giorno e la notte hanno la stessa durata su tutta la Terra – ma un vero e proprio appuntamento con noi stessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: autunno - segreto
Le lentiggini finte vanno ancora di moda. E sono il segreto per un beauty look rilassato da sfoggiare per tutto l’autunno
Ma quale autunno? Settembre in Salento è un segreto per pochi, e Baia Verde oggi è la prova che l'estate qui non vuole finire! ? L'acqua cristallina, il sole caldo del 27 settembre e la sabbia ancora bollente... A Gallipoli il calendario è solo un dettaglio. Qu - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo della Smorfia per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, 'e fasule per la Bilancia - Questa settimana per la Bilancia è il momento di concentrarsi su quelle piccole abbondanze quotidiane che spesso vengono trascurate. Da it.blastingnews.com
Oroscopo di ottobre e classifica: Bilancia top, Capricorno alla ricerca di nuove certezze - Momenti di grazia per Gemelli e Sagittario, qualche inciampo per Cancro e Pesci ... it.blastingnews.com scrive