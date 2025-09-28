Autunno di sapori | la castagna regina delle sagre di ottobre nel salernitano

Tre gli appuntamenti da non perdere nel mese di ottobre per tutti gli amanti delle "regine dell'autunno". Un viaggio nel gusto che attraversa la provincia, dai Picentini agli AlburniCalvanicoSi parte dal 9 al 12 ottobre a Calvanico, dove la tradizionale Sagra della Castagna è pronta ad accogliere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

autunno sapori castagna reginaFoliage d’Autunno: colori e sapori - Scopri le sagre d’autunno in Italia: calendario delle feste tradizionali tra castagne, funghi e tartufi, i luoghi del foliage e i percorsi enogastronomici. Si legge su vdgmagazine.it

autunno sapori castagna reginaFesta della Castagna a Montoro 2025: tradizione, gusto e musica - Ad ottobre al Parco del Sole di Montoro (AV) torna la Festa della Castagna con piatti tipici, musica dal vivo e area bambini. Lo riporta napolike.it

